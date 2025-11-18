Son Mühür - Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, kış sezonuna yönelik yeni bir indirim kampanyası açıkladı. Kampanya doğrultusunda, belirlenen tarihlerde yapılacak yurt içi uçuşlarda biletler yüzde 30 indirimle satışa çıkacak.
Yüzde 30 indirimli bilet kampanyası
Kampanya, 2 Şubat – 15 Mart 2026 döneminde yapılacak yurt içi uçuşları kapsarken, indirim yalnızca haftanın üç gününe denk gelen seyahatlerde uygulanacak:
- Salı
- Çarşamba
- Perşembe
Bu dönemde seyahat etmeyi düşünen yolcular, yüzde 30’a kadar ulaşan indirimden faydalanabilecek. Kampanyalı AJet biletleri ise sadece bu arasında, AJet Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek:
- 18 Kasım 2025 – saat 11:00
- 20 Kasım 2025 – saat 23:59
Hangi biletleri kapsıyor?
Yurt içinde 41 farklı noktaya uçan AJet, bu kampanya ile kış tatilini önceden planlamak isteyen yolculara ciddi bir fırsat sağlıyor. İndirim yalnızca “Basic” biletlerde değil; aynı zamanda Flex ve Premium biletlerde de ek yüzde 30 indirim şeklinde uygulanacak.