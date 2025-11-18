Kampanya, 2 Şubat – 15 Mart 2026 döneminde yapılacak yurt içi uçuşları kapsarken, indirim yalnızca haftanın üç gününe denk gelen seyahatlerde uygulanacak:

Bu dönemde seyahat etmeyi düşünen yolcular, yüzde 30’a kadar ulaşan indirimden faydalanabilecek. Kampanyalı AJet biletleri ise sadece bu arasında, AJet Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek:

18 Kasım 2025 – saat 11:00

20 Kasım 2025 – saat 23:59

Hangi biletleri kapsıyor?