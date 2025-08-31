Beykoz Çayır Festivali’nde dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim Burgaz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası standın sahibi gözaltına alınırken, festivalde sahne alması planlanan sanatçı Kubat’ın konseri iptal edildi.

Festival alanında facia

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Çayır Festivali, Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi’nde büyük bir kalabalığın katılımıyla sürerken akşam saatlerinde trajik bir olay yaşandı. Yakınına ait dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapıldı.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Elektrik çarpması sonucu yere yığılan Burgaz’a ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Tezgah sahibi gözaltında

Olayın ardından dondurma standının sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Standın elektrik bağlantısı incelenmek üzere mühürlenirken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kubat’ın konseri iptal edildi

Festival kapsamında aynı akşam sahne alması planlanan ünlü sanatçı Kubat’ın konseri, yaşanan ölüm nedeniyle iptal edildi. Organizasyon komitesi ve belediye yetkilileri, konserin iptali kararını katılımcılara duyurarak hayatını kaybeden genç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soruşturma sürüyor

Gencin ölümü festival alanında büyük üzüntüye yol açarken, güvenlik önlemleri ve elektrik bağlantılarının kontrolüne dair ihmallerin olup olmadığı yönünde inceleme başlatıldığı öğrenildi.