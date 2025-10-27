Son Mühür- Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu önemli diplomatik ve seyahat düzenlemesi değişikliği, başkent Podgorica'da yaşandığı iddia edilen ve Türk vatandaşlarından oluşan bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının hemen ardından geldi. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarının ülkemizi vizesiz ziyaret etme hakkını geçici olarak kaldıracağız" ifadelerini kullanarak, ülkesinin bu tür asayiş olaylarına tolerans göstermeyeceğinin sinyalini verdi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 45 Türk vatandaşı, Karadağ polisi tarafından gözaltına alındı.

Acil Prosedürle vize rejimi değişikliği yolda

Başbakan Spajic, söz konusu kararın derhal yürürlüğe konulması için adımların atıldığını duyurdu. "Yarın acil prosedürle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin bir karar alıyoruz" açıklamasını yapan Spajic, hükümetin bu adımı hızla atmakta kararlı olduğunu gösterdi.

İkili ilişkilerin korunması için yoğun diplomatik trafik başlatılacak

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, vize serbestisinin geçici olarak askıya alınmasının, Türkiye ile olan köklü ilişkileri zedelememesi adına diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını da vurguladı.