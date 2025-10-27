Siyaset gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve AK Parti'ye dönme ihtimaliyle ilgili açıklamaları kamuoyunda geniş yankı buldu. Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüntülenen ve sık sık siyasi kulislerde adı geçen Davutoğlu, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen kritik sorulara yanıt verdi.

Türkiye’de siyasi partiler arasındaki geçişler ve ittifak tartışmaları gündemi meşgul ediyor. Özellikle eski başbakanlar ve parti liderlerinin tutumu toplumun büyük kesimi tarafından yakından izleniyor. Davutoğlu’nun AK Parti’ye dönüş olasılığı ve devlet yönetiminde rol alıp almayacağı soruları, tartışmanın odağına yerleşmiş durumda.

Ahmet Davutoğlu Kimdir?

Ahmet Davutoğlu, akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle tanınıyor. 2009-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Davutoğlu, 2014-2016 arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı oldu. Yıllarca devlet yönetiminde aktif rol alan Davutoğlu, Temmuz 2019’da Gelecek Partisi’ni kurarak yeni bir siyasi yol ayrımına gitti. Şu anda bu partinin genel başkanlığını sürdürüyor.

Davutoğlu'nun Son Açıklamaları

NOW TV'de yayına katılan Davutoğlu, kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceği sorulduğunda, “Devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana ‘Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında; gelin şu devleti restore edelim’ denirse tereddüt etmem” ifadelerini kullandı. Fakat sembolik makam tekliflerini kabul etmeyeceğini söyleyen Davutoğlu, “Devlet darda olursa görevden kaçmam ama yapılanları meşrulaştırmam” dedi.

Davutoğlu bunun yanında, eski çalışma arkadaşlarıyla bireysel bir küslüğünün olmadığını, önemli olanın devletin yararı olduğunu vurguladı. Yetki ve sorumluluk dengesiyle ilgili siyasi hassasiyetini öne çıkaran Davutoğlu, devletin yeniden inşasında aktif rol üstlenebileceği sinyalini verdi.

Siyasi Kulislere Göre Son Durum

Son günlerde TBMM’nin yeni yasama yılı açılışındaki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleşen samimi sohbetler dikkat çekmişti. Bu görüntüler Davutoğlu’nun AK Parti’ye geri dönüp dönmeyeceği tartışmalarını alevlendirdi. Ancak Davutoğlu, yapılanları meşrulaştırmak gibi bir yaklaşımı benimsemediğini belirterek, sembolik makam tekliflerine sıcak bakmadığını, somut yetki ve sorumluluk şartının önemli olduğunu yeniden vurguladı.

Sadece Davutoğlu değil, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Babacan, AK Parti’ye dönme olasılığını reddetmese de şu an yönetimde bir değişim iradesi görmediğini ifade etti. Her iki parti liderinin açıklamaları, Türkiye’de siyasi geçişlere dair gelecekte daha fazla hareketlilik yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor.

Davutoğlu'nun son açıklamaları ve yaşanan gelişmeler, yakın vadede Türkiye siyasetine yön verecek önemli adımların habercisi olabilir.