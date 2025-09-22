Son Mühür- Deprem haberlerinin gündemden düşmediği süreçte güvenilir bir uzmanın açıklamasına kulak vermek isteyenlerin ilk başvurduğu isim olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Show Tv'de sabah kuşağında gazeteci Sevilay Yılman ve Eda Rumeysa'nın konuğu oldu.



Kütahya Simav'da 6.8 olmaz...



Canlı yayında konuşması sık sık kesildiği için öfkelenen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy konuşma imkanı bulduğu anlarda kısa bir süre önce gündem olan Kütahya Simav'da 6.8 büyüklüğünde deprem olacağına dair kendisine dayandırılan haberlere göndermede bulundu.



Kütahya Simav'da 6.8 büyüklüğündeki deprem iddialarının gazetecilerin uydurduğu bir yalan olduğunu vurgulayan Şener Üşümezsoy,

''Benim açıklamaların başını almadan haber yapıyorlar. Diyorum ki, 6.8'lik deprem yok. O bölgede 6.8'lik deprem yok diyorum. Oradaki fay kırılsa böyle bir risk olur ama böyle bir risk yok. O bölgede iki tane 6.5'in altında deprem olabilir diyorum. Ağzımdan 6.8 diye herkes maniet yaptı. Ona kızıyorum.'' dedi.



Reklam arası sözleri ipleri kopardı...



Üşümezsoy'un deprem hakkında açıklamaları devam ederken stüdyodan reklam arası vereceğiz, siz oradaki muhabirimize konuşun, sonra yayınlarız teklifi Üşümezsoy'u öfkelendirdi.

Üşümezsoy, Beni boşuna aldınız bu sabah sabah. Bir dakika için mi ben buraya geldim? Sabah dörtte kalktım, bir dakika için mi geldim buraya.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Şener Üşümezsoy'un hatırı için canlı yayına katıldığını belirten Sevilay Yılman'ın, ''Hocamızın gönlünü alırız'' sözleriyle Üşümezsoy'un tepkisini yumuşatmaya çalıştığı görüldü.