Son Mühür - Kulüp, Estadio do Dragao’daki yüzlerce koltuğu yasa dışı yöntemlerle kar elde etmek amacıyla yeniden satan bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir şahsın onlarca kişinin kimlik bilgilerini topladığı ve bu bilgileri kullanarak onları kulüp üyesi yapıp sezonluk biletler aldığı belirtildi ve şöyle devam edildi:

Şirketler de tespit edildi

''Bu yöntemler oldukça geniş bir ölçeğe ulaştı. Tek bir kişi onlarca koltuğu kontrol eder hale geldi. Ayrıca yüzlerce işlemi yürüten ve bu yasa dışı faaliyete perde olan şirketler de tespit edildi.''

Soruşturma devam ediyor