Son Mühür - Kulüp, Estadio do Dragao’daki yüzlerce koltuğu yasa dışı yöntemlerle kar elde etmek amacıyla yeniden satan bir şebekeyi ortaya çıkardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir şahsın onlarca kişinin kimlik bilgilerini topladığı ve bu bilgileri kullanarak onları kulüp üyesi yapıp sezonluk biletler aldığı belirtildi ve şöyle devam edildi:
Şirketler de tespit edildi
''Bu yöntemler oldukça geniş bir ölçeğe ulaştı. Tek bir kişi onlarca koltuğu kontrol eder hale geldi. Ayrıca yüzlerce işlemi yürüten ve bu yasa dışı faaliyete perde olan şirketler de tespit edildi.''
Soruşturma devam ediyor
Biletlerin özellikle turistlere yüksek fiyatlarla satıldığı, bazı maçlarda koltukların 800 euroya (22 Ekim 2025 döviz kuru ile yaklaşık 28 bin TL) kadar alıcı bulduğu bildirildi. Şu ana kadar yüzlerce koltuk kulübün kontrolüne geri dönerken, soruşturmanın sürdüğü ve bu sayının artabileceği kaydedildi. Porto ayrıca sahte biletlerin de tespit edildiğini belirterek, taraftarları resmi olmayan satış kanallarından bilet almamaları konusunda uyardı.
Her şey o maçtan ortaya çıktı
Porto’daki yasadışı bilet ağı, 11 Ağustos’ta Vitoria Guimaraes ile oynanan sezon açılış maçından sonra ortaya çıktı. Maçı izleyen iki Danimarkalı turist, basına yaptıkları açıklamada “Maç müthişti ama biletler çok pahalıydı. Her biri 200 euro ödedik ve kale arkasındaydık” dedi. Çevrimiçi ikinci el platformlardan aldıkları dijital biletlerde başka kişilerin isimleri ve sezonluk giriş kodları olduğunu fark eden turistler, durumdan şüphelendi. Porto polisi, kulüple koordineli yürüttüğü operasyonla haftalar içinde bu karaborsa ağının yöneticilerini yakaladı.
Porto’da karaborsa bilet satışı uzun süredir bilinen bir problem. Önceki dönemlerde, özellikle Super Dragoes adlı taraftar grubunun kulüpten indirimli biletleri alıp stat çevresinde yeniden sattığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak geçen yıl kulüp başkanlığına seçilen Andre Villas-Boas, bu uygulamayı sonlandırmayı ve bilet satışında taraftarlara eşit fırsat sağlamayı taahhüt etmişti. Villas-Boas döneminde tüm bilet satışı çevrimiçi platformlara taşındı ve sadık taraftarlara öncelik tanındı.