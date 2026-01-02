Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan plastik saklama kapları, son araştırmalarla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bu kapların sadece gıdalar üzerinde değil, uzun süre temas halinde olduğu eşyalar üzerinde de yıpratıcı ve geri dönülmez etkiler bıraktığını belirtti.

Isıya maruz kalan plastik kimyasal risk oluşturuyor

Bilim insanlarının yayımladığı raporlara göre, plastik saklama kaplarının üretiminde kullanılan fitalat ve bisfenol A (BPA) gibi maddeler, özellikle sıcakla temas ettiğinde gıdaya doğrudan sızıyor. Bu kimyasalların endokrin sistemi olumsuz etkileyerek hormon dengesini bozduğu, uzun vadede ise kısırlık, obezite, diyabet ve kanser riskini artırdığı ifade ediliyor. Uzmanlar, “sağlıklı” olarak pazarlanan plastiklerin bile yağlı ve asitli yiyeceklerle temas ettiğinde yapısal bozulma yaşadığını vurguluyor.

Zarar sadece mutfakla sınırlı kalmıyor

Plastik kapların olumsuz etkileri yalnızca gıdalarla sınırlı değil. Hava geçirmeyen yapıları nedeniyle bu kaplarda biriken nem, deri eşyaların küflenmesine ve çatlamasına yol açabiliyor. Aynı şekilde, plastik kutularda saklanan kitaplarda sayfa sararmaları, fotoğraflarda ise yapışma ve renk solmaları meydana geliyor. Uzmanlar, bu durumun hem maddi hem de manevi kayıplara neden olduğunu belirtiyor.

Plastik temasından uzak tutulması gerekenler dikkat çekiyor

Uzman görüşlerine göre, plastikle temas etmemesi gereken ürünler arasında sıcak ve yağlı yemekler ilk sırada yer alıyor. Isı, plastiğin kimyasal çözünmesini hızlandırırken, çiğ etler ise plastiğin gözenekli yapısı nedeniyle bakteri barındırma riski taşıyor. Asidik soslar ve salça gibi ürünler de plastik yüzeyde aşınmaya neden olarak kimyasal salınımı artırıyor. Deri ve kâğıt ürünleri ile hassas meyvelerin de plastik kaplarda saklanmasının ciddi hasarlara yol açtığı belirtiliyor.

Uzmanlar cam ve silikon kullanımını öneriyor

Uzmanlar, evlerde plastik kullanımının azaltılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Gıdalar için hava geçirmeyen cam kaplar, değerli eşyalar için ise asitsiz kâğıt kutular ve bez kılıflar en sağlıklı alternatifler olarak öne çıkıyor. Mutfakta sağlanan pratikliğin uzun vadede sağlık ve eşya kaybına dönüşmemesi için plastik saklama alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.