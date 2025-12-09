Son Mühür- Türkiye satrançta, tarihinin en başarılı dönemine doğru yelken açmış durumda. 2011 doğumlu Yağız Kaan Erdoğmuş, ''Büyük Usta'' lakabının hakkını verdiğini göstererek tarihi bir başarıya imza attı.

Monte Carlo'da düzenlenen turnuvada Fransa'nın dünyaca ünlü ismi Maxime Vachier-Lagrave'yle kapışan Erdoğmuş, sıralamada dünya 15'incisi olan rakibini 3.5-2.5'luk skorla geçmeyi başardı.

İlk 50'ye girmeyi başardı...

Bir yıl önce TOP 150 listesinin dışında olan Yağız Kaan Erdoğmuş son dönemde aldığı puanlarla hızla yükselerek, sıralamada 49.oldu. Yağız Kaan Erdoğmuş bu başarısıyla ilk 50'ye girmeyi başaran ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşadı.



Türkiye Satran Federasyonu,

"Genç yaşına rağmen soğukkanlılığı, oyun gücü ve kararlılığıyla ülkemizi en üst düzeyde temsil eden Büyükustamız Yağız Kaan Erdoğmuş ile bir kez daha gurur duyduğumuzu bildirerek sporcumuzu tebrik ediyoruz." mesajı verdi.

Yağız Kaan Erdoğmuş 2024'te henüz 12 yaşındayken ''Büyük Usta'' unvanını kazanmış, bunu başaran en genç dördüncü isim olmuştu.