Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Dolmabahçe’de üst üste dördüncü maçını da kazanamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, yönetimi protesto etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş taraftarları, “Yönetim istifa”, “Sergen Yalçın istifa” ve “Serdal Adalı hesap ver” sloganları attı. Bu sezon Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak 14 resmi maçta takımının başında sahaya çıkan Sergen Yalçın, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve maç başına 1,57 puan ortalaması tutturdu. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Mayıs 2006’dan bu yana üst üste dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz tamamladığı ilk seriyi yaşadı.