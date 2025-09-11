Son Mühür - "Hells Angels" suç örgütü yöneticilerinden "Cehennem Necati" olarak bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın, Slovakya'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığı bildirildi.

Serbest bırakıldı

Slovak gazetesi aktuality’nin haberine göre, Arabacı Salı günü saat 17.30 civarında ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Nitra’daki bir restorana girdi. Yemek sırasında gözaltına alınan Arabacı, polis gözetiminde birkaç saat tutuldu. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi’ne eklediği bir bilgi doğrultusunda yakalandığı belirtilen Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Başka belgeler göstermiş

Polisin restorana düzenlediği operasyon sırasında, Avrupa Birliği vatandaşı bir akrabasına ait seyahat belgesi ve oturma iznini gösterdiği belirtilen Arabacı’nın, geçtiğimiz Eylül ayında Bratislava’nın eski şehir merkezinde “NS Enterprise s.r.o.” adlı bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin faaliyet alanının konut ve konut dışı gayrimenkul kiralama olduğu kaydedilirken, Arabacı’nın ikametgahının Hırvatistan’ın küçük Fužine köyünde olduğu tespit edildi.