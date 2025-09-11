Son Mühür - AKP’nin muhalif belediye başkanlarına yönelik baskıları sürerken, 31 Mart 2024 seçimlerinde kaybedilen belediyeler için de transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz ay CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçmesinin ardından, başka belediye başkanlarının da iktidar partisine katılabileceği konuşuluyordu. Gazeteci Mahir Kılıç, Antalya’da iki ilçe belediyesinin daha AK Parti’ye geçmesinin beklendiğini açıkladı.

CHP'den AK Parti'ye geçmesi bekleniyor

Siyaset kulislerinde birçok CHP’li belediye başkanının AK Parti’ye geçeceği iddia edilirken, bazı CHP’li yetkililer bu transfer söylentilerini yalanlamıştı. Gazeteci Mahir Kılıç ise önümüzdeki dönemde AK Parti’ye katılması beklenen iki belediyeden bahsederek, Antalya’da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmelerinin beklendiğini duyurdu.