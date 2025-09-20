Son Mühür - 2017 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Ali Erbaş, görev süresinin sona ermesiyle birlikte koltuğunu İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devretti. Devir teslim töreninde ailesinden helallik isteyen Erbaş’a, Muharrem İnce sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İnce paylaşımında, "Milli bayramlarımızda Atatürk’ü anmayan, Cumhuriyetin Diyanet İşleri Başkanı olmak yerine sarayın fetvacısı olan, Diyanet’i siyasete alet eden ve bana bir Audiyi çok gördünüz diye ağlayana haram olsun!" ifadelerini kullandı.
Erbaş devir teslim töreninde ne dedi?
Erbaş, devir teslim töreninde şu sözlere yer vermişti:
"Ben bu vesileyle ateşten gömleği üzerimizde taşıdığımız bu 8 yıllık süre içerisinde zorlukları bizimle beraber benimle beraber göğüsleyen aileme muhterem hanımıma çocuklarıma hepsine çocuklarıma, evlatlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etsinler. Onları belki çok yorduk, çok üzdük ama bu görevin kaderi budur. Cenabı Hak onlardan razı olsun. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."
''Haram olsun''
Diğer yandan CHP’nin tanınmış isimlerinden eski milletvekili Muharrem İnce, Ali Erbaş’a sert eleştiriler yöneltti. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Milli bayramlarımızda Atatürk’ü anmayan, Cumhuriyetin Diyanet İşleri Başkanı olmak yerine sarayın fetvacısı olan, Diyanet’i siyasete alet eden ve bana bir Audiyi çok gördünüz diye ağlayana haram olsun!"