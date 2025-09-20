Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nde izinsiz sulama ve kaçak su kullanımına karşı kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Göl havzasında yapılan çalışmalarda tarım arazisi ve bahçe sulamaları için kullanılan hatlar ile kıyıdaki yapılara çekilen izinsiz bağlantılar tek tek belirlendi.

28 izinsiz hat belirlendi

Son 65 yılın en kurak yazının yaşandığı Sapanca Gölü’nde bugüne kadar 28 kaçak hat tespit edildi. Denetimlerde ayrıca göl içerisinden su çekmek için kullanılan dalgıç pompaları da ortaya çıkarıldı. Tespit edilen kaçak kullanımlar hakkında yasal işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgi verildi.

“Sapanca Gölü’nü korumak önceliğimiz”

SASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün korunması önceliğimizdir. Göl kıyısında kaçak su kullananlara karşı işlem yapma yetkisi olan paydaşlarımızla tespitleri paylaşıyoruz. Etaplar halinde yürüttüğümüz çalışmaların bir kısmını tamamladık. Havza genelinde kaçak kullanımı engellemeye devam edeceğiz. Sapanca Gölü’nün kişisel menfaatler için kullanılmasına geçit vermeyeceğiz.”