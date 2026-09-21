Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı yüzde 8'i aşan kayıpla kapatan BIST 100 endeksi haftayı da 13.284 puandan tamamlamıştı.

SPK'nın portföy şirketlerinin 131 fonunu tasfiye sürecine almasının ardından daha önce 3 ay olarak duyurulan tasfiye süreci 6 aya çıkarıldı.

Küresel piyasaların olumlu bir başlangıç yaptığı süreçte BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.87'lik düşüşle 13.168 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar haftaya moralli başladı...



Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

ABD ve Çin heyetleri, Perşembe günü ABD Başkanı Trump'la görüşmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyareti öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Arz endişelerinin azalması ve ABD'yle İran arasında ateşkes görüşmelerinin yeniden gündeme gelmesiyle enerji fiyatları geriliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin son altı ayın zirvesine ulaşmasının ardından Brent petroldeki düşüş eğilimi hız kazandı. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını günlük 4 milyon varilin üzerine çıktığı süreçte Brent petrol yüzde 1.80'lik düşüşle 102.10 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Yeniden toparlama sinyalleri vererek 80 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin 81 bin 619 dolardan,

yönünü aşağı doğru çeviren ons altın 4 bin 354 dolardan,

gram altın 6 bin 837 lirada ve gümüş 66.15 dolardan alıcı buluyor.