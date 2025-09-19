Son Mühür/Gamze Eskiköy- Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen davanın ilk duruşması Aliağa Cezaevi Kampüsü’nde görüldü. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanığın yargılandığı duruşmada söz alan Soyer’in avukatı Murat Aydın, davanın İzmir Adliyesi’nde görülmesi gerektiğini belirterek usule aykırılık iddiasında bulundu.

Avukattan usule aykırılık tepkisi

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın, mahkemenin Aliağa’da yapılmasına tepki gösterdi. Aydın, “Mahkeme İzmir Adliyesi’nde yapılmalıdır. Bu davanın burada yapılacağını son gün öğrendik. Mahkeme başkanının 40 günde 3 kez değişmesi ve yargılamanın Aliağa’da gerçekleştirilmesi usule aykırıdır. Mahkemenin İzmir Adliyesi’nde yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Adliyesi talebi

Avukat Aydın’ın sözleri duruşma salonunda dikkatle dinlenirken, savunma tarafı yargılamanın yerinin değiştirilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savundu. Aydın, İzmir’de görülmesi gereken davanın Aliağa Cezaevi yerleşkesinde yapılmasının sanıklar ve avukatlar açısından ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi.