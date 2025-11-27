Son Mühür- 2014 yapımı Deliha filminde başlayan ve kısa sürede güçlü bir ilişkiye dönüşen Barış Arduç – Gupse Özay birlikteliği, 2020 yılında sade bir nikahla evlilikle taçlanmıştı. Çift, özel hayatlarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kızları Jan Asya 2022’de dünyaya geldi

Mutlu evliliklerine 2022 yılında doğan kızları Jan Asya katıldı. Çift, ebeveyn olduktan sonra özel hayatlarını çok daha fazla özenle korumaya başladı.

"Her sabah kocama bak be diyordur"

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında takipçilerinin yorumlarını yanıtlamıştı. Bir hayranının “Gupse her sabah kocama bak be diyordur” şeklindeki mesajını esprili bir dille ele almıştı.

“Deniz manzaralı ev gibi… Artık bakmazsın”

Özay, söz konusu yoruma gülerek şu ifadelerle karşılık vermişti: “Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey.”

Barış Arduç: “Ne diyorsa doğrudur benim karım”

2. Sayfa’nın haberine göre, gazeteciler Gupse Özay’ın açıklamalarını Barış Arduç’a hatırlattı. Ünlü oyuncu, eşine her zamanki samimi tavrıyla sahip çıkarak şöyle dedi: “Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği.”