Hazır yufkayla yapılan börek, pratikliği nedeniyle mutfaklarda sık tercih ediliyor. Ancak birçok kişi bu böreklerin, evde açılan yufkayla yapılanlar kadar lezzetli olmadığını düşünüyor. Usta aşçılar ise bu farkın aslında küçük detaylardan kaynaklandığını belirtiyor.

Sos karışımı lezzeti belirliyor

Uzmanlara göre işin en kritik noktası kullanılan sos. Yoğurt, süt, sıvı yağ ve yumurtadan oluşan bu karışım, yufkaların arasına sürüldüğünde böreğin yapısını doğrudan etkiliyor.

Bu sos sayesinde yufkalar pişerken kurumuuyor, iç kısmı daha yumuşak ve kat kat bir doku kazanıyor. Lezzetin büyük kısmının bu karışımdan geldiği ifade ediliyor.

Sos sadece üstüne değil her katına sürülmeli

Böreğin lezzetini artıran bir diğer detay da sosun uygulanma şekli. Uzmanlar, sosun sadece böreğin üstüne sürülmesinin yeterli olmadığını vurguluyor.

Her katın arasına sürülen sos, hem yufkanın daha iyi pişmesini sağlıyor hem de iç harçla daha uyumlu bir tat ortaya çıkarıyor. Üzerine sürülen yumurta sarısı ise fırında kızaran, hafif çıtır bir yüzey oluşmasına yardımcı oluyor.

Dinlendirme aşaması fark yaratıyor

Börek hazırlandıktan sonra hemen fırına verilmemesi gerektiği belirtiliyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık dinlendirme süresi, sosun yufkaya iyice işlemesini sağlıyor.

Bu aşama atlandığında böreğin dokusunda dengesizlik oluşabiliyor. Dinlendirilen börek ise daha homojen bir kıvamda pişiyor ve lezzeti belirgin şekilde artıyor.

Sonuç basit ama etkili bir yöntem

Tüm bu adımlar bir araya geldiğinde, hazır yufkayla yapılan börek ile ev yapımı börek arasındaki fark büyük ölçüde kapanıyor.

Küçük bir sos dokunuşu ve kısa bir bekleme süresi, sofraya gelen böreğin tadını tamamen değiştiriyor. Deneyenlerin ise bu yöntemi bırakmadığı söyleniyor.