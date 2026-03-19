Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa'da bayram sabahı binlerce kişi Ulucami başta olmak üzere kentin tarihi ve büyük camilerinde bir araya gelecek. Peki Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak ve namazın ardından hangi sünnetler yerine getirilecek?

2026 Bursa Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre Bursa bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.38'de kılınacak. Güneşin doğuşunun ardından yaklaşık 45-50 dakika sonrasına denk gelen bu vakit, işrak vakti olarak da biliniyor. Cemaatin namaz saatinden önce camide hazır bulunması tavsiye ediliyor.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve yalnızca cemaatle birlikte eda ediliyor. Birinci rekatta Sübhaneke okunduktan sonra üç kez tekbir getiriliyor. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılıyor, üçüncü tekbirde göbek altında bağlanıyor. Fatiha ve ek sure okunduktan sonra rükûya gidiliyor.

İkinci rekatta ise önce Fatiha ve sure okunuyor, ardından üç tekbir alınarak eller yanlara salınıyor. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan doğrudan rükûya eğiliniyor. Namazın tamamlanmasının ardından imam hutbe okuyor. Bayram namazında hutbe, cuma namazından farklı olarak namazdan sonra okunuyor ve sünnet hükmünde.

Bayram sabahı yapılması tavsiye edilen sünnetler

Ramazan Bayramı sabahında namaza gitmeden önce yerine getirilmesi tavsiye edilen bazı sünnetler bulunuyor. Gusül abdesti almak, temiz ve güzel kıyafetler giymek, güzel koku sürmek, camiye giderken yolda tekbir getirmek ve namaz öncesinde tatlı bir şeyler yemek bunların başında geliyor. Hz. Peygamber'in Ramazan Bayramı sabahı birkaç hurma yedikten sonra namaza gittiği rivayet ediliyor.

Bursa'da bayram namazı sonrası hava durumu

Bayram sabahı Bursa'da camilere gidecek vatandaşların hava koşullarını da göz önünde bulundurması gerekiyor. Meteoroloji verilerine göre bayramın ilk günü kentte serin bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklığın tek haneli rakamlarda seyredeceği tahmin edildiğinden namaza gidecek vatandaşların kalın giyinmesi öneriliyor.