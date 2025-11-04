Amerika Birleşik Devletleri’nde, önceden hazırlanmış ve paketlenmiş hazır makarnadan kaynaklanan bir listeria bakterisi salgını ülkeyi alarma geçirdi. Yetkililer, tehlikeli gıda kaynaklı enfeksiyon sonucunda ne yazık ki altı kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan bu açıklama, gıda güvenliğine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Salgın 18 eyalete yayıldı, ürünler toplatıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yürütülen detaylı soruşturmaların ardından salgının ülke genelinde geniş bir alana yayıldığını doğruladı. Listeria vakalarının toplamda 18 farklı eyalette kaydedildiği belirtildi. Bu yayılımın hızı ve genişliği, yetkilileri hızla harekete geçmeye zorladı. Salgının kaynağı olarak tespit edilen, önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnaların, tüketiciler için ciddi bir sağlık riski oluşturması nedeniyle derhal piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu geri çağırma operasyonu, potansiyel yeni vakaların önüne geçmek amacıyla geniş çaplı bir şekilde yürütülüyor.

Listeria: Riskli bir gıda kaynaklı enfeksiyon

Listeria monocytogenes bakterisinin neden olduğu enfeksiyonlar, özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Hazır ve işlenmiş gıdalarda üreyebilen bu bakteri, buzdolabı sıcaklıklarına bile direnç göstermesiyle bilinir.

FDA yetkilileri, vatandaşları, evlerinde bulunan ve şüpheli olabilecek hazır makarna ürünlerini kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Tüketicilerden, toplatılan ürünlerin markasını kontrol etmeleri ve bu tür ürünleri derhal imha etmeleri istendi. Bu salgın, gıda zincirindeki hijyen standartlarının ve denetim mekanizmalarının ne denli hayati önem taşıdığını bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. Olayla ilgili soruşturma ve risk altındaki diğer ürünlerin tespiti çalışmaları ise titizlikle devam ediyor. Salgının boyutunun daha da büyümemesi için eyaletler arası koordinasyon sağlanıyor.