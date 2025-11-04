Son Mühür - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimli olarak yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini belirterek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." dedi.

Son tarih belli oldu

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Mayıs'ta Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motokuryelere yönelik yeni düzenlemelerin getirildiğini belirtti. Bu değişiklikle motokurye faaliyetlerinin ilk kez resmi bir mevzuata kavuştuğunu vurgulayan Uraloğlu, ilk 6 ay içinde yetki belgesi alacaklara belge ücretinde yüzde 95 indirim uygulandığını hatırlattı. Zam gelecek Uraloğlu, motokuryelere yönelik belge indiriminde son günlere gelindiğine dikkat çekerek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek."açıklamasında bulundu. Mevzuatın yayımlanmasının ardından, yetki belgesi başvurularının doğrudan e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirten Uraloğlu, e-Devlet üzerinden başvuranların, hem yetki belgesi hem de taşıt kartı ücretlerinde yüzde 5 indirimden yararlanmaya devam edebileceğini ifade etti.