Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ekim ayına ait nakit gerçekleşme tablosu, mali tabloların önemli bir açığa işaret ettiğini gösterdi. Rapora göre, Hazine'nin nakit dengesi, ekim ayını 195 milyar 879 milyon liralık dikkat çekici bir açıkla kapattı. Bu veri, bütçe performansının o ayki seyrini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelirler giderleri karşılamadı: Detaylı finansal döküm

Ekim ayında Hazine'nin kasasına giren toplam nakit gelirler 1 trilyon 138 milyar 210 milyon lira olarak kaydedildi. Ancak, aynı dönemde gerçekleşen toplam nakit giderler ise bu rakamı aşarak 1 trilyon 334 milyar 89 milyon liraya ulaştı. Bu iki kalem arasındaki fark, aylık nakit açığının temelini oluşturdu. Gider kalemleri incelendiğinde, faiz dışı harcamaların büyüklüğü öne çıktı. Faiz dışı giderler, toplamda 1 trilyon 174 milyar 234 milyon lira seviyesinde seyrederken, ülkenin borç yüküne karşılık gelen faiz ödemeleri ise 159 milyar 855 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz dışı denge ve kur etkisi

Ekonomistler için önemli bir gösterge olan Faiz Dışı Denge de ne yazık ki eksi bakiyede kaldı. Hazine, faiz ödemeleri hariç tutulduğunda dahi, 36 milyar 25 milyon liralık bir açık verdi. Bu durum, Hazine'nin rutin faaliyetlerini dahi borçlanmadan karşılayamadığını gösteriyor. Öte yandan, nakit yönetiminde görülen bir diğer önemli kalem ise kur hareketlerinin yarattığı etki oldu. Kur farklarından kaynaklanan artış miktarı 14 milyar 524 milyon lira olarak gerçekleşirken, bu etkiye rağmen Hazine'nin kasa ve banka net hesabında 172 milyar 312 milyon liralık belirgin bir azalış kaydedildi. Bu azalış, nakit akışındaki dengesizliğin bilançoya yansıması olarak yorumlanıyor. Ekim ayı sonuçları, yıl sonu hedeflerine ulaşma yolunda daha sıkı bir mali disiplinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.