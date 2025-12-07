Son Mühür- Meclis'te kabul edilen torba yasayla büyük tartışma yaratması beklenen emlak vergilerindeki fahiş artışa sınırlama getirildi.

Kurnaz belediyelerin oyununun bozulduğunu belirten gazeteci yazar Şamil Tayyar ''Genel Kurul’dan geçen kanunla, emlak vergisinde artış oranı yüzde 100’le sınırlandırıldı.'' bilgisini paylaştı.

Ancak Şamil Tayyar'a konunun en uzman isimlerinden biri olan Prof. Dr. Murat Batı'dan itiraz geldi.

Yeni oran cebimizi yakacak...



''Sanıyorum Şamil Bey artış kısmını karıştırmış.'' diyen Prof. Batı,

''Çünkü Emlak Vergisi Kanunu'na Geçici m.23 eklenerek " 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemez..." hükmü eklendi.

Bu hükme göre iki kat fazlasını ifadesinden kendisi artı iki katı olarak düşünülmelidir yani artış yüzde 100 değil yüzde 200 ile sınırlandırıldı.

Daha basit bir ifadeyle 2025 yılı vergi değeri 10 TL ise 2026 yılında en fazla 10 TL + 20 TL yani toplamda 30 TL olacak.

Bir diğeri Kanun'a geçici madde olarak eklendiği için 2029 yılında benzer tartışmalar yine çıkacak.'' hatırlatmasında bulundu.