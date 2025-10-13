Son Mühür- Başkent kulislerinin deneyimli ismi Nuray Babacan'ın son yazısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i öfkelendirmişe benziyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ,

Bugün, Nefes Gazetesi’nde Nuray Babacan tarafından, Sayın Bakanımızın yakın çevresine “Ekonomik hedefler açısından hâla 19 Mart IBB operasyonunun öncesine gelemedik” şeklindeki iddiası gerçek dışıdır.

Nuray Babacan’ın, gazetecilik ilkelerine aykırı biçimde hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımız iletişime geçmediği görülmüştür. Gazetecinin, “Sayın Bakan çevresine şu dedi, bunu dedi” tarzındaki uydurma haber analizini kınıyoruz.

Bu çerçevede, kılıf, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

Nuray Babacan ne demişti?



Babacan köşe yazısında Başkent kulislerini ele alarak siyasi operasyonların ekonomik faturası nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mide rahatsızlığının nüksettiğini öne sürmüş ve

''Siyasi operasyonların ekonomik faturasını ödemekle meşgul olan ekonomi yönetimi, açıktan dertlenemediği için duygularını ya dostlarıyla paylaşıyor ya da midesinden çıkıyor. Şimşek’in ‘yargı, hukuk, siyaset’ arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlarına verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor.

Göreve gelme aşamasında devam eden mide tedavisi ilk etapta ‘reddetmek’ için bahane bile olmuştu.

Ancak partideki yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle görevi kabul etmişti.

Şimdi Şimşek’in aynı dertten muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü anlatılıyor.

Şimşek’in yakın çevresine “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik’' dediğini de aktaralım.'' ifadelerine yer vermişti.

