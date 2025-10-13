Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 933 bin 234 tona geriledi. Temmuz ayında bu rakam 946 bin 158 ton olarak kaydedilmişti.

Yıllık karşılaştırmada küçük azalma

Ağustos ayı verileri, bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında da ticari süt toplama miktarında yüzde 0,5’lik bir düşüş olduğunu gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6’lık bir artış gözlemlendi.

Süt ürünlerinde üretim rakamları

TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında süt ürünleri üretiminde bazı kalemlerde artış, bazılarında ise düşüş yaşandı:

İnek peyniri üretimi yüzde 0,7 azaldı.

Ayran üretimi yüzde 9,8 arttı.

Yoğurt üretimi yüzde 7,0 artış gösterdi.

İçme sütü üretimi yüzde 6,0 yükseldi.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde ise süt ürünleri üretiminde yıllık değişim şöyle gerçekleşti:

İnek peyniri üretimi yüzde 1,7 arttı.

Ayran üretimi yüzde 8,3 artış gösterdi.

Yoğurt üretimi yüzde 4,3 yükseldi.

İçme sütü üretimi yüzde 8,1 arttı.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,1 artış kaydetti.

İçme sütü üretiminde artış

Bir önceki ay 127 bin 164 ton olan içme sütü üretimi, Ağustos ayında yüzde 4,1 artarak 132 bin 359 ton seviyesine ulaştı.