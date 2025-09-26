Son Mühür- Programda oynanan dokunulmazlık oyununun ardından şefler Nisa’yı tebrik ederken, Çağatay’ın balkondan arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Şef’in tepkisine yol açtı. Daha önce de uyarıldığını hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, sert bir şekilde, “Çık dışarı, terbiyesiz” ifadelerini kullandı.

Çağatay şeflerin üzerine yürüdü

Sözlerin ardından geri dönen Çağatay Doğanoğlu, şeflere doğru yürümek isteyince arkadaşları tarafından güçlükle stüdyodan çıkarıldı. Balkondaki yarışmacılar da Çağatay’a “Sus, konuşma” diyerek müdahalede bulundu. Gerginliği sürdüren Mehmet Şef ise, “Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin” sözleriyle tavrını ortaya koydu.

Diskalifiye sorusu gündemde

Olayın ardından izleyiciler sosyal medyada “Çağatay diskalifiye mi olacak?” ve “Çağatay’ın akıbeti ne olacak?” sorularını gündeme taşıdı.

“Hiç olmaması gereken bir durum”

Yaşananların ardından değerlendirmede bulunan Somer Sivrioğlu, “Hiç, hiç, hiç olmayacak olaylar bunlar. Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de birazcık üzgünüz. Yarın konsey yaparak açarız” ifadelerini kullandı.

Fragmanda dikkat çeken detay

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Çağatay’ın oyuna alınmadığı ve yalnızca oyunlar bittikten sonra stüdyoya geldiği görüldü. Somer Şef, şefler arasında alınan kararlara dikkat çekerek, “Normalde biz bu kararları beraber alırız. Fakat bu olayın üzerinde benim kişisel bir kararım var. Onu açıklamak istiyorum. Bu gece seninle ilgili kararı Mehmet Şefin vermesi lazım” dedi.

Karar Mehmet Şef’te

Çağatay Doğanoğlu’nun yarışmadaki geleceği merak konusu olurken, Mehmet Yalçınkaya’nın vereceği kararın bir sonraki bölümde açıklanacağı belirtildi. İzleyiciler, MasterChef’in yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.