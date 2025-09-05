Son Mühür- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul kongresini iptal etmesini gerekçe gösteren seçim kurulları İstanbul'da 7 ilçenin kongre takvimini durdurmuştu.

İstanbul'a özel olan durdurma kararı dışında CHP'nin kongre takvimi devam ediyor.

Takvime göre mahalle delege seçimlerini tamamlayan partide sıra ilçe kongrelerine gelmişti.

15 Eylül'deki kurultay iptal davası sonrası olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda partinin yeniden başına geçmesi gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu ihtimal gerçekleşirse devam eden kongre takvimini durduracağına dair işaretler geliyordu.

CHP genetiği buna izin vermez...



Olası bir Kılıçdaroğlu kararına karşı CHP lideri Özgür Özel,

"Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez" mesajı verse de Genel Merkez'de kongre takviminin durdurulmasını isteyenlerin sayısı artıyor.

Başkent kulislerinde, ''15 Eylül'deki dava öncesi kırgınlık ve küslük yaratmaya gerek yok. O tarihten önce yapılacak kongrelerde bölünme yaşanırsa, partinin tek vücut olarak mücadele etme gücüne zarar verir. Kongrelerin durdurulması daha doğru olur'' düşüncesini dillendirenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

İzmir'de 15 Eylül tarihinden öncesinde sandık başına gidecek 6 ilçe var.



İzmir'in hangi ilçesinde, sandık ne zaman konulacak?



13 Eylül tarihinde

Torbalı, Güzelbahçe, Buca.

14 Eylül

Bayraklı, Bornova, Urla’da.

16 Eylül

Çiğli.

20 Eylül

Balçova, Karabağlar, Çiğli, Selçuk.

21 Eylül

Karşıyaka, Gaziemir, Konak.

23 Eylül

Beydağ, Dikili.

26 Eylül

Kınık.

27 Eylül

Çeşme, Bergama, Menderes.

28 Eylül

Menemen, Foça.

5 Ekim

Aliağa ilçe kongresini gerçekleştirecek.

