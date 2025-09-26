Son Mühür - Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, sahadaki performansının yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık konuşuluyor. Genç oyuncunun eski sevgilisi Fati Vazquez’in açıklamaları ise gündemde geniş yankı buldu.

Bomba sözler

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Eski sevgilisi Fati Vazquez'in iddiaları ise büyük ses getirdi. Vazquez, Yamal’ın özel yaşamına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, "Yamal'ın kızlardan oluşan bir takvimi var. Menajeri onun için bir takvim tutuyor, kızlarla günlerini ayarlıyor" dedi.