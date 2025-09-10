Derar Koca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Bulanık İlçe Başkanı olarak tanındı. 61 yaşında olan Koca, aslen Muşlu idi. Siyasi yaşamı boyunca HDP Bulanık İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Özel hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan fazla detay bulunmuyor.

Derar Koca Kimdir?

Derar Koca, Muş'un Bulanık ilçesinde doğdu ve büyüdü. Siyasi kariyerinde, HDP'nin Bulanık ilçe başkanlığı görevini üstlendi. HDP camiasında aktif bir isim olarak bilindi. 61 yaşında hayatını kaybetti. Yerel siyasette ve ilçedeki sosyal çalışmalarda zaman zaman ön plana çıktı.

Kaç Yaşında, Nereli?

Derar Koca, Muş doğumlu ve yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirdi. Vefat ettiği tarihte 61 yaşındaydı. Siyasi görevleri ve ilçe başkanlığı unvanıyla Muş-Bulanık çevresinde tanınan bir sima oldu.

Neden Öldü?

Derar Koca, 9 Eylül günü Muş'un Bulanık ilçesinde gerçekleşen silahlı bir kavgada yaşamını yitirdi. Olay, ilçe merkezinde iki farklı grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıktı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Derar Koca ile birlikte Şeref Arslan adlı bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayın ardından adli soruşturma başlatıldı.

Derar Koca'nın ölümü, ilçede ve çevrede üzüntüyle karşılandı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor