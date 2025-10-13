Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) İstanbul Levent’teki tesisinde, tesettürlü bir üye eşinin havuza girmeyip sadece çocuklarının başında durmak istemesine rağmen havuza yakın alana alınmaması olayı üzerine önemli bir karar aldı. TİHEK, bu uygulamayı "ayrımcılık talimatı" olarak değerlendirerek TSYD’ye, kanunla belirlenen üst sınırdan 204 bin 285 TL idari para cezası kesti. Bu karar, hizmetlerden yararlanmada kıyafet tercihi üzerinden ayrımcılık yapılamayacağına dair güçlü bir emsal teşkil ediyor.

Sözlü talimat 'Ayrımcılık talimatı' olarak değerlendirildi

Olay, TSYD üyesi M.İ.'nin tesettürlü eşi M.İ.'nin, derneğin Levent tesislerindeki açık havuza girmeyeceğini, yalnızca çocuklarını gözetlemek amacıyla havuz kenarında bulunmak istediğini belirtmesine rağmen alana girişinin engellenmesi üzerine TİHEK tarafından resen incelemeye alındı. Kurum, yaptığı kapsamlı değerlendirme ve incelemeler neticesinde, dernek başkanı tarafından tesis yönetimine "Tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması" yönünde sözlü bir talimat verildiğini tespit etti. TİHEK Kurulu, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında bu sözlü yönlendirmenin, açıkça bir 'ayrımcılık talimatı' teşkil ettiğine hükmetti.

Din ve inanç temelinde yapılan farklı muamele

TİHEK’in aldığı gerekçeli kararda, derneğin bu uygulamasının, kişilerin din ve inanç hürriyetine dayalı farklı muamele anlamına geldiği kesin bir dille ifade edildi. Kurum, uygulamanın herhangi bir meşru amaç taşımadığı gibi, hukukun temel ilkelerinden olan ölçülülük ilkesini de ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, bireylerin inançlarını ifade etme yollarından biri olan kıyafet tercihleri nedeniyle bir hizmetten faydalanmalarının veya o hizmetin yakın çevresinde bulunmalarının dahi engellenmesinin, kabul edilemez bir ayrımcılık olduğu belirtildi.

Kararda, Anayasa'nın güvence altına aldığı temel haklara atıfta bulunularak, Anayasa'nın 24. maddesi uyarınca herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunun altı çizildi. Hiçbir vatandaşa, inancı ya da bu inanca uygun yaşam biçimi sebebiyle ayrımcı bir muamele yapılamayacağı açıkça belirtildi. Bu çerçevede, TSYD’nin uygulaması, Anayasal güvence altındaki inanç hürriyetinin ihlali olarak tespit edildi. Tüm bu gerekçeler ışığında TİHEK, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne, yasanın belirlediği en üst sınır olan 204 bin 285 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.