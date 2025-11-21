Sıcak bir duş sonrası elde tutulan havludan yayılan nemli ve küfe yakın koku, hem hijyen hem konfor açısından rahatsız edici bir durum oluşturuyor. Tekstil bakım uzmanları, bu sorunun temel nedeninin yanlış kurutma alışkanlıkları olduğunu belirtiyor. Havlunun doğru bir yüzeye ve uygun koşullara asılmasıyla bu kokunun tamamen önlenebileceği ifade ediliyor.

Havluların yanlış asılması kokuyu artırıyor

Uzman Eren Yılmaz, havluların kurutulması sırasında yapılan hataların çoğunun basit ama etkili çözümü olduğunu belirtiyor. Havlunun kapı arkası askı gibi dar bir alana sıkıştırılarak asılması, bazı bölgelerin havasız kalmasına ve nemin eşit dağılmamasına yol açıyor. Bu durum özellikle kalın dokulu havlularda küf ve bakteri oluşumunu hızlandırıyor.

Yılmaz, en doğru yöntemin havlunun tamamen açılarak yatay bir askıya serilmesi olduğunu ve böylece nemin doğal şekilde buharlaştığını söylüyor. Banyo içinde kalan nemli ortamın kurutma sürecini uzattığı, bu nedenle havluların mümkünse banyo dışında hava akışının daha güçlü olduğu alanlarda kurutulması gerektiği belirtiliyor.

Kuruma süresi havalandırmaya göre değişiyor

Bir havlunun kuruma süresi, bulunduğu odanın havalandırmasına ve havlunun dokusuna bağlı olarak değişiyor. Uzmanlar, pamuklu standart bir havlunun iyi havalandırılan bir ortamda yaklaşık altı ila sekiz saat içinde kuruduğunu aktarıyor. Ancak oda nemliyse ya da havlu daha kalın yapıdaysa bu sürenin 12 saate kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

Hava akışı küf oluşumunu doğrudan etkiliyor

Havlunun tamamen kuruması için hava akışının kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Nemli odalarda havluların geç kuruduğu ve bu yavaş kurumanın bakteri ile küf oluşumu için ideal bir zemin hazırladığı belirtiliyor. Bu nedenle duş sonrası banyonun havalandırılması, mümkünse pencerenin açılması veya fanın çalıştırılması öneriliyor.

Kurutma makinesi kullanılan durumlarda ise hava akışını artırmak için birkaç adet organik yün kurutma topunun eklenmesi tavsiye ediliyor. Bu toplar havlunun içindeki hava ceplerini çoğaltarak kurutma sürecini hızlandırıyor.

Yıkama sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar, havluların her kullanımdan sonra tamamen kurumasının önemli olduğunu ve en az iki ya da üç havlunun dönüşümlü kullanılmasının hijyen açısından daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

Havluların yıkanmasında hafif içerikli deterjanların tercih edilmesi öneriliyor. Yaklaşık 60 derecede yapılan yıkamanın lifleri daha etkili temizlediği, gerekirse buhar uygulamasıyla yüzeydeki bakteri ve kokuların giderilebileceği belirtiliyor.

Yumuşatıcı ve kurutma mendilinin havlularda kullanılmaması gerektiği, bu ürünlerin liflerde mumsu bir tabaka oluşturarak emiciliği düşürdüğü aktarılıyor. Sert suyun da benzer etki yaratarak havlu dokusunu bozabileceği ifade ediliyor.

Havluların yalnızca kendi türleriyle birlikte, renk ve ağırlık bakımından ayrılarak yıkanması gerektiği; çamaşır makinesinin aşırı doldurulmaması ve fazla deterjan kullanımından kaçınılması gerektiği bildiriliyor. Böylece havluların daha iyi durulanacağı ve lif yapısının daha uzun süre korunacağı belirtiliyor.