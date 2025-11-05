Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, sokakta yaşayan 'Lady' isimli köpeği havladığı gerekçesiyle evinden aldığı beylik tabancasıyla üç el ateş ederek öldüren emekli polis memuru M.K.'nin (83) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'Hayvan öldürme' suçundan dava açılan sanığın ilk duruşmaya katılmaması üzerine, Mahkeme heyeti savunmasının alınması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

İddia: Köpek havladı, emekli polis silahını ateşledi

Olay, 24 Nisan akşamı Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta meydana gelmişti. Yakın bölgede ikamet eden emekli polis memuru M.K., iddiaya göre, mahalle sakinlerinin ve çevredeki esnafın 12 yıldır beslediği 'Lady' isimli köpeğin havlamasına sinirlendi. Evine gidip tabancasını alan M.K., köpeğe üç el ateş ederek olay yerinden ayrıldı. Olayın hemen ardından aynı sokaktaki esnaflardan Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş'un tepki göstermesi üzerine sanığın, bu kez esnafı da tehdit ettiği öne sürüldü. Bölgeye gelen polis ekipleri, olayın güvenlik kameralarına yansıyan anlarını tespit ettikten sonra M.K.’yi gözaltına almıştı.

Tanık: "Kurşun başımın yanından geçti"

Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesi, sanık M.K.’nin yokluğunda başladı. Duruşmaya katılan tanık Burak Şerif Balcı, yaşanan dehşet anlarını anlatırken, Lady’nin mahallenin bir parçası olduğunu vurguladı. Balcı, sanığın köpeği vurduktan sonra dahi ateş etmeye devam ettiğini belirterek, "Vurulduktan sonra köpek kaçtı, arkasından ateş etmeye devam etti. Benim başımın yanından bir kurşun geçti," ifadeleriyle hayati tehlike atlattığını dile getirdi. Bir diğer tanık Elif V. ise sanığın, köpeğe tekme attıktan sonra onu kulübesinden alıp götürdüğünü ve ardından yerde hareketsiz yattığını gördüğünü kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nin usulüne uygun tebligata rağmen ilk duruşmaya gelmeyerek savunma hakkını kullanmaması üzerine, yargılamanın ilerleyebilmesi adına önemli bir karar aldı. Sanığın yakalama emriyle zorla getirilmesine ve gelecek duruşmada hazır bulunmasının sağlanmasına hükmedildi. Bu karar, yargının hayvan haklarına yönelik suçlarda caydırıcılığı artırma konusundaki hassasiyetini de ortaya koyuyor. Dava, sanığın ifadesinin alınmasının ardından devam edecek.