Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda A.Y.B. (34) idaresindeki otomobilin Buğlem’e çarpmasıyla gerçekleşti.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olası başka kazaları önlemek için yolda güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ise ağır yaralı halde bulunan Buğlem Berra Alptekin’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kız kurtarılamadı. Henüz 14 yaşında olduğu öğrenilen Buğlem Berra Alptekin’in iki gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. Talihsiz öğrencinin ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Korkunç kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen aracın çarptığı an net bir şekilde görülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatarak sürücü A.Y.B.’nin ifadesine başvurdu. Olay yerindeki delillerin toplanmasının ardından kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.