Son Mühür- Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Bengü, koyu renk saçlarını sarıya boyayarak adeta baştan yaratıldı.

46 yaşındaki şarkıcının yeni saç rengi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hayranlarından farklı yorumlar geldi. Bir kesim yeni imajını beğenirken, bazı takipçiler eski halini daha çok benimsediğini yazdı.

“Sahne benim evim, görselliğe büyük önem veririm”

Yeni görünümüyle ilgili konuşan Bengü, değişiminin arka planını Habertürk’e anlattı. “Bu tarzı yıllar önce bir albümümde denemiştim. Herkes bana ‘Sen yaşlansan bile baby face kalacaksın’ derdi.

Sahne benim evim, orada hem görselime hem kıyafetime büyük özen gösteririm. Sahneye çok para harcarım ama asla o paraya acımam,” ifadelerini kullandı.

"Onunla aşk filminde oynamayı çok isterdim"

Bengü, sohbet sırasında beğendiği oyuncuları da sıraladı ve isimler arasında Çağatay Ulusoy’un olduğunu söyledi.

“Onunla bir aşk filminde oynamayı çok isterdim. Yıllar önce Beyaz Show’da bir araya gelmiştik, hatta benim şarkımı söylemişti. Romantik bir filmde birlikte yer almak harika olurdu,” sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.