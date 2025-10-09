Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2025 yılı içinde kent genelinde gerçekleştirilen bin 100 düğün ve asker uğurlama etkinliğinde, havaya ateş açan 75 kişinin gözaltına alındığını ve şahıslara yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Vali Yiğitbaşı, silahlara da el konulduğunu belirtti.

Eylül ayı asayiş toplantısı

Vali Yiğitbaşı, eylül ayına ilişkin asayiş değerlendirme toplantısında polis ve jandarmanın yürüttüğü operasyonları paylaştı. Toplantıda öğrencilerin zararlı maddelerden korunması için yapılan bilgilendirme çalışmaları ve denetimlerin sürdüğü ifade edildi.

"Denetimler sayesinde olumsuz geleneklerden arınmayı hedefliyoruz" diyen Vali, özellikle düğün ve eğlencelerde havaya ateş açma olaylarına karşı kararlı adımlar atıldığını kaydetti.

Suç ve aranan kişi yakalamaları

5 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan yaklaşık bin kişinin yakalandığı bildirildi. Aynı dönemde asayiş olaylarının yüzde 97’sinin aydınlatıldığı belirtilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla suç oranlarında düşüş gözlemlendi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 768 koruma kararı alındığı da toplantıda paylaşıldı.

Terör suçlarına yönelik işlemler

Vali Yiğitbaşı, terör suçlarına ilişkin yapılan operasyonlara da değindi. Belirtilen tarihler arasında FETÖ’den hapis cezası ile aranan 4 kişi, PKK terör örgütüne üye olmakla suçlanan 1 kişi ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.