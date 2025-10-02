Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı motosikletteki iki genç, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kaza Konya Köprülü Kavşak yakınında oldu

Kaza, Afyonkarahisar’ın Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.K. yönetimindeki 43 AFP 883 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle O.S.E. (24) idaresindeki 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekiler hemen yardıma koştu

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, motosiklet sürücüsü O.S.E. ile arkasında yolcu olarak bulunan U.C.O. (21)’yu ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Hastanede yaşamlarını yitirdiler

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen iki genç kurtarılamadı. O.S.E. ve U.C.O., hastanede yaşamlarını kaybetti. Acı haber, yakınlarını ve çevreyi yasa boğdu.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.