Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarının Ocak-Kasım döneminde yoğun bir yolcu akışına sahne olduğunu açıkladı. Direkt transit yolcular da dahil olmak üzere toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, özellikle turizm ve ticaret açısından kritik öneme sahip şehirlerde hava trafiğinin dikkat çekici seviyelere ulaştığını ifade etti. İzmir başta olmak üzere büyükşehir havalimanları hareketli bir yılı geride bıraktı. Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine dayanarak kasım ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iç hatlarda 81 bin 93, dış hatlarda ise 65 bin 882 iniş-kalkış gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 197 bin 105’e ulaştığını dile getirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik bir artış anlamına geliyor.

Kasım ayında iç hat yolcu sayısının 8 milyon 351 bin 215, dış hat yolcu sayısının ise 10 milyon 121 bin 984 olduğunu ifade eden Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte toplam 18 milyon 479 bin 860 kişinin havayolunu tercih ettiğini açıkladı. Taşınan yük miktarının ise iç hatlarda 72 bin 281 ton, dış hatlarda 340 bin 407 ton olmak üzere toplamda 412 bin 688 ton seviyesine ulaştığını belirtti.

"11 ayda havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 229 milyonu geçti"

Ocak-Kasım dönemine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 916 bin 27, dış hatlarda 869 bin 620 iniş-kalkış gerçekleştiğini, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 2 milyon 318 bin 246’ya ulaştığını kaydetti. Bu artışın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, 11 aylık yolcu sayılarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 93 milyon 846 bin 999, dış hat yolcu trafiğinin 135 milyon 737 bin 574 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildi. Kasım sonunda hizmet verilen yolcu trafiği, 2024'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere yüzde 6,7 artış oldu. Böylece havalimanlarımız Ocak-Kasım döneminde günde ortalama yaklaşık 688 bin yolcuya hizmet verdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun seyirci kapasitesinin 77 bin 563 olduğunu göz önünde bulundurursak, her gün ortalama yaklaşık 9 stadyum dolusu yolcu havayoluyla seyahat etti."

Yük taşımacılığı tarafında ise iç hatlarda 864 bin 880 ton, dış hatlarda 3 milyon 873 bin 442 ton yük taşındığını ifade eden Uraloğlu, toplam yük miktarının 4 milyon 738 bin 323 tona ulaştığını aktardı.

İstanbul havalimanları yoğunluğu

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda kasım ayında iç hatlarda 9 bin 440, dış hatlarda 35 bin 264 olmak üzere toplam 44 bin 704 uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi. Aynı dönemde 1 milyon 414 bin 224’ü iç, 5 milyon 616 bin 838’i dış hat olmak üzere toplam 7 milyon 31 bin 62 yolcunun bu havalimanını kullandığını aktardı.

Ocak-Kasım döneminde ise İstanbul Havalimanı’ndaki toplam uçak trafiğinin 503 bin 777’ye, yolcu sayısının da 77 milyon 524 bin 963’e ulaştığını ifade etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı için de verileri paylaşan Uraloğlu, kasım ayında toplam 23 bin 89 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 4 milyon 146 bin 482 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. On aylık süreçte ise 44 milyon 217 bin 405 yolcu bu havalimanını kullandı.

Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki uçak trafiğinin kasım ayında 2 bin 293, on aylık dönemde ise 26 bin 546 olduğunu bildirdi.

Turizm merkezlerinde İzmir öne çıktı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarının 11 aylık performansına da değinen Uraloğlu, bu bölgelerde toplam 60 milyon 626 bin 876 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Bu noktada özellikle İzmir Adnan Menderes Havalimanı dikkat çekti. Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, 11 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 11 milyon 730 bin 787 yolcu ağırlandı. Uraloğlu, diğer öne çıkan merkezleri ise şu sözlerle sıraladı:

"11 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 11 milyon 730 bin 787, Antalya Havalimanı'nda 38 milyon 85 bin 216, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 542 bin 422 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 301 bin 871 yolcuya hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 966 bin 580 yolcu trafiği gerçekleşti."