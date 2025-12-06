Son Mühür/ Seçil Ünlü- DEVA Partisi, Genel Merkez Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın teklifi ve Genel Başkan’ın onayıyla önemli bir atamayı duyurdu. Partinin gençlik yapılanmasından sorumlu en üst düzey görev olan Gençlik Politikaları Başkanlığı makamına Cihan Cerit getirildi. Bu atama, partinin gençlere yönelik stratejilerine verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Atama süreci ve partiye katkı beklentisi

Atama haberi, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın tavsiyesi üzerine gerçekleşen atamanın, Genel Başkan’ın takdirleriyle kesinleştiği belirtildi.

Parti yönetimi, Sayın Cerit’in gençliğin sahip olduğu dinamizmi, yenilikçi düşünce yapısını ve çözüm odaklı yaklaşımını doğrudan parti çalışmalarına yansıtacağına dair güçlü bir inanca sahip. Cerit’in, özellikle gençlerin beklentilerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak daha etkili çözümler üretme yolunda önemli katkılar sunması bekleniyor.

İzmir İl başkanından başarı dileği

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, yayımladığı basın metninde, yeni göreve atanan Cihan Cerit’e başarı dileklerini iletti. Uygur, Cerit'in gençlerin sesi olma ve parti politikalarına gençlerin bakış açısını entegre etme misyonunu başarıyla yerine getireceğine yürekten güvendiğini ifade ederek, atamadan duyduğu memnuniyeti "Derin sevgi ve saygımla" ifadeleriyle sonlandırdı.