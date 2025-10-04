Almanya’nın güneyindeki en yoğun havalimanlarından biri olan Münih Havalimanı, cuma akşamı bir kez daha dron alarmıyla karşı karşıya kaldı. Münih Havalimanı polisinin açıklamasına göre, pistler yerel saatle 21.28’den itibaren kapatıldı. Dron tehdidi nedeniyle iniş ve kalkışlar tamamen durdurulurken, Münih’e inmesi planlanan çok sayıda uçak çevre şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçuş operasyonları askıya alındı

Münih Havalimanı’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “3 Ekim akşamı Alman Hava Trafik Kontrolü Merkezi (DFS), dron gözlemleri nedeniyle önlem amaçlı olarak Münih Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarını kısıtladı ve bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı” ifadeleri yer aldı.

6 bin 500 yolcu havalimanında geceyi geçirdi

Yetkililer, alınan önlemler kapsamında 23 uçağın farklı havalimanlarına yönlendirildiğini, 12 iniş seferinin iptal edildiğini ve 46 kalkışın yapılamadığını bildirdi. Bu gelişmeler sonucunda yaklaşık 6 bin 500 yolcu havalimanında mahsur kaldı. Bazı yolcuların uçağa bindikten sonra valizleriyle birlikte tekrar indirildiği aktarıldı.

Münih Havalimanı yönetimi, bekleyen yolcular için kamp yatakları, yiyecek ve içecek ikramı sağlandığını açıkladı.

İkinci kez dron alarmı

Olaydan bir gün önce, Perşembe akşamı da havalimanı üzerinde dron tespit edilmesi nedeniyle 32 uçuş iptal edilmiş, 3 bin yolcu havalimanında mahsur kalmıştı. Soruşturma kapsamında, dronun Münih Havalimanı yakınlarındaki Alman Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üs üzerinde seyrettiği belirlenmişti.

Yetkililer, tekrarlanan bu olayların hava trafiği güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sorumluların tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.