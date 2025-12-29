Son Mühür- 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tebliğle birlikte, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları yeniden belirlendi.

Havacılık güvenliğini güçlendirmeyi ve yolcu konforunu artırmayı amaçlayan düzenleme, özellikle kural tanımaz yolcular ile uçuş güvenliğini tehlikeye atan eylemler için ciddi yaptırımlar içeriyor. Yeni düzenleme, hem yolcuları hem de pilotları kapsayan cezalarda dikkat çekici artışlar öngörüyor.

Kabin kurallarını ihlal edene 24 bin TL’ye varan ceza

Uçuş sırasında kabin ekibinin talimatlarına uymayan yolcular, 2026’dan itibaren ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

NTV’nin haberine göre; uçak içerisinde sigara ya da elektronik sigara kullanan yolculara 24 bin 681 TL idari para cezası uygulanacak.

Aynı ceza;

Emniyet kemerini bağlamayan,

Elektronik cihaz kullanımına ilişkin uyarıları dikkate almayan,

Kabin ekibiyle tartışan veya uçuş huzurunu bozan yolcular,

Sivil havacılık alanında yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çeken kişiler için de geçerli olacak.

Uçuş güvenliğini bilerek riske atan pilotlara rekor ceza

Yeni tebliğle birlikte pilotlara yönelik yaptırımlar da netleştirildi. Uçuş emniyetini kasıtlı olarak tehlikeye atan pilotlara 164 bin 613 TL idari para cezası kesilecek.

Bu kapsamda;

Uçuş planı olmadan havalanan,

Yetkisiz veya izinsiz şekilde uçuş gerçekleştiren pilotlar da aynı tutarda cezaya tabi tutulacak.

Yasak bölgede uçan İHA’lara 98 bin TL ceza

İnsansız hava araçları (İHA) için de önemli yaptırımlar getirildi. Yasaklı bölgelerde uçuş yapan ya da izin şartlarını ihlal eden İHA pilotlarına 98 bin 762 TL idari para cezası uygulanacak.

Düzenleme ile özellikle havaalanları çevresi ve hassas bölgelerdeki izinsiz uçuşların önlenmesi hedefleniyor.

Lazer tutanlara en üst sınırdan ceza uygulanacak

Uçuş emniyetini en fazla tehdit eden eylemler arasında yer alan hava araçlarına lazer tutulması, yeni dönemde de en ağır yaptırımla karşılık bulacak.

Uçaklara lazer tutan ya da hava araçlarının haberleşmesine müdahale eden kişilere 164 bin 613 TL idari para cezası verilecek.

Güvenlik kontrolünde direnen yolcular da ceza kapsamına alındı

Havalimanı güvenlik kontrol noktalarında arama yaptırmayı reddeden yolcular için de yüksek tutarlı ceza öngörüldü. Güvenlik kontrolüne direnç gösteren kişiler 32 bin 911 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca havaalanı giriş kartını usulsüz kullanan yolculara uygulanacak ceza tutarı 16 bin 460 TL olarak belirlendi.