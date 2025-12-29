Son Mühür- 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış oranları kamuoyunun gündemine girdi. Maaş zamlarının toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek olması, gözleri ocak ayına çevirdi.

Zam mekanizması nasıl işliyor?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkına göre hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler belirleyici rol oynuyor.

5 aylık enflasyon verileri açıklandı

TÜİK verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte zam oranları da büyük ölçüde ortaya çıktı.

Buna göre, 5 aylık enflasyon farkı üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında artış kesinleşti. Nihai zam oranı, aralık ayı enflasyonunun 5 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte belirlenecek.

En düşük emekli aylığı için tahmin

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret artışını isabetli şekilde öngörmesinin ardından emekli ve memur maaşlarına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Erdursun, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması durumunda en düşük emekli aylığının 18 bin 900 TL ile 19 bin TL aralığına yükselebileceğini ifade etti. Ancak bu seviyenin emeklilerin alım gücünü korumakta yeterli olmayacağını vurguladı.

2026 Ocak ayı için öngörülen zam oranları

Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, 2026 Ocak ayında beklenen maaş artış oranları şu şekilde sıralanıyor:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 12,3

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7

Ocak ayında açıklanacak nihai enflasyon verileriyle birlikte maaş zamları kesinlik kazanacak.