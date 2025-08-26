“Hava Muhalefeti” filmi, 14 Nisan 2023’te vizyona giren ve komedi türünde izleyicilerle buluşan bir Türk yapımı. NOW TV’de yeniden yayınlanmaya başlayan film, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, filmin konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar.

Filmin konusu

“Hava Muhalefeti”, milletvekili adayı Cemil Yıldırım’ın sevgilisi Gözde ile Bodrum’a gitmek için bindiği uçakta geçen komik ve sürprizlerle dolu bir hikayeyi anlatıyor. Sıradan bir hafta sonu kaçamağı olarak başlayan yolculuk, uçaktaki diğer yolcularla yaşanan absürt olaylar ve beklenmedik durumlarla eğlenceli bir maceraya dönüşüyor. Film, politik taşlamalar ve toplumsal göndermelerle zenginleştirilmiş mizahi bir anlatım sunuyor. 1 saat 46 dakika süren yapım, izleyicilere kahkaha dolu anlar vadediyor. Hikaye, karakterlerin uçakta kurduğu bağlar ve aldıkları kararlarla sıcak bir şekilde sona eriyor.

Oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği filmin senaryosu, Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak tarafından kaleme alındı. Başrollerde Ali Sunal (Cemil Yıldırım) ve Doğa Rutkay (Hatice) yer alıyor. Kadroda Ege Kökenli (Gözde), Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan ve Serkan Tatar gibi isimler bulunuyor. Güldür Güldür Show ekibinden tanıdık yüzlerin yer aldığı film, ekip uyumuyla izleyiciyi etkiliyor.

Nerede çekildi?

“Hava Muhalefeti” filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleşti. Uçak sahneleri, özel olarak tasarlanmış bir uçak kabini dekoruyla İstanbul’daki stüdyolarda çekildi. Dış mekan sahneleri için İstanbul’un çeşitli semtleri kullanıldı. Ayrıca, hikâyede Bodrum’a yapılan bir yolculuk anlatılsa da, Bodrum atmosferini yaratmak için kısa süreli çekimler Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Çekim süreci, görsel kalite ve gerçekçi atmosfer oluşturmak için titizlikle yürütüldü. Film, Necati Akpınar’ın yapımcılığında BKM tarafından hazırlandı.