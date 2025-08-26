NOW TV’nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi, etkileyici hikayesi ve görsel estetiğiyle dikkat çekiyor. 18 Temmuz’da sete çıkan dizi, çekim mekanlarıyla da merak uyandırıyor. Şanlıurfa ve İstanbul’da gerçekleştirilen çekimler, hikayenin geleneksel ve modern unsurlarını bir araya getiriyor. İşte dizinin çekim yerlerine dair detaylar.

Halef nerede çekildi? Şanlıurfa: Hikayenin ana atmosferi

Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusu, “Halef: Köklerin Çağrısı”nın ana atmosferini oluşturuyor. Şehir merkezi, Harran, Halfeti ve Birecik ilçeleri, çekimlerde öne çıkan lokasyonlar arasında yer alıyor. Harran’ın kubbeli evleri ve antik kalıntıları, diziye otantik bir görsellik katarken, Halfeti’nin Fırat Nehri manzarası dramatik sahneler için doğal bir fon sağlıyor. Ayrıca, hikâyenin merkezinde yer alan aile konağı sahneleri için Şanlıurfa’da özel olarak inşa edilen bir taş konak seti kullanıldı. Bu set, dizinin geleneksel temalarını güçlendirmek için titizlikle tasarlandı.

İstanbul: Modern şehir sahneleri

Dizinin modern şehir hayatını yansıtan sahneleri ise İstanbul’da çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası platoları ve Ayazağa’daki stüdyolar, hastane, ofis ve lüks rezidans sahneleri için yeniden düzenlendi. İstanbul’un merkezi caddeleri ve kafeleri, karakterlerin geçmiş yaşamlarını ve şehir-taşra çatışmasını görselleştirmek için kullanıldı. İstanbul çekimleri, 18 Temmuz’da başlayarak ağustos başında tamamlandı ve dizinin modern ile geleneksel arasındaki kontrastı vurgulayan sahnelerine zemin oluşturdu.

Dizinin görsel dili ve çekim süreci

“Halef: Köklerin Çağrısı”, Şanlıurfa’nın otantik taş yapılarıyla İstanbul’un modern mekanlarını birleştirerek görsel bir zenginlik sunuyor. Çekimler, 18 Temmuz’da İstanbul’da başlayıp ağustos başında Şanlıurfa’ya taşındı. Most Production tarafından hazırlanan dizi, Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğinde ve Ercan Uğur’un senaryosuyla hayat buldu. Şanlıurfa’daki set, yerel halk ve basın tarafından da ziyaret edilerek büyük ilgi gördü. Dizi, eylül ayında NOW TV’de izleyiciyle buluşacak.