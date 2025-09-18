Son dönemde ilahiyat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve akademik yayınlarıyla tanınıyor. 21 Temmuz 1968’de Edirne’de doğan Arpaguş, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. “Kur’an-ı Kerim’de İman Hayatı Açısından Sevgi ve Korku” başlıklı yüksek lisans tezi ve Osmanlı dönemi – geleneksel İslam anlayışı üzerine doktora teziyle dikkat çekti. Osmanlı dini hayatı, İslam düşüncesi, klasik ve modern kelam tartışmaları üzerine yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi gibi referans kaynaklara da katkı verdi.

Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, akademik çalışmalarında özellikle Osmanlı geleneği, halk inancı, otorite, sevgi-korku ilişkisi ve günümüz İslam anlayışı üzerinde yoğunlaştı. Türkiye'nin önde gelen ilahiyat fakültelerinde dersler verdi, saygın akademik yayınlarda makaleleri yayımlandı.

Safi Arpaguş kiminle evli, kaç çocuğu var?

Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş’un eşidir. Safi Arpaguş, 1967 Amasya Gümüşhacıköy doğumlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı ve uzun yıllar İstanbul Müftüsü olarak görev yaptı. 2025 Eylül’ünde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı. Çiftin çocuk sayısı ve özel hayatına dair detaylar kamuya açık kaynaklarda paylaşılmamaktadır; aile, genellikle akademik ve idari kimliğiyle öne çıkıyor.

Kısacası, Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş akademik çalışmalarıyla, Prof. Dr. Safi Arpaguş ise dini ve idari görevleriyle Türkiye’nin önde gelen ilahiyatçı çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Çocuk sayısı ve özel detaylar aile tarafından basına yansıtılmıyor