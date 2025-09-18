İstanbul Boğazı’ndaki ikonik Les Ottomans, haziran sonunda icra yoluyla yapılan e-ihalede 3,2 milyar TL bedelle el değiştirdi. İhaleyi Serdar Bilgili’nin kontrol ettiği BLG Varlık Yönetim aldı ve satış, açık artırmanın 23–30 Haziran tarihleri arasında tamamlanmasıyla sonuçlandı. Satış sonrası önceki sahiplik tarafı ihalenin iptali için hukuki süreç başlattı. İlk duruşmada “ihalenin feshi” talebine ret çıktı; süreç üst yargı merciilerinde devam ediyor. Operasyonel gelecek ve konsept güncellemeleri yeni malik tarafından açıklamalar geldikçe netleşecek.

Ahu Aysal kimdi?

İş insanı Ahu Aysal, 1957 İstanbul doğumlu; babası nöroloji profesörü Sebahattin Kerimoğlu, annesi Meryem Nimet Kerimoğlu. Eğitimine İngiltere’de devam etti, Ünal Aysal ile üniversite yıllarında tanıştı ve evlendi; bu evlilikten iki kızı oldu. Yıllar içinde aile şirketlerinde ve turizm–konaklama alanında yer aldı; Boğaz’daki Muhsinzade Mehmed Paşa Yalısı’nı restore ederek 11 süitli lüks butik otel Les Ottomans’ı hayata geçirdi. Les Ottomans uzun süre Ahu Aysal’ın yönetiminde İstanbul’un üst segment konaklama adresleri arasında yer aldı. Aysal, boşanma sonrası da otelle anılmayı sürdürdü.

Otelin önceki sahibi Ünal Aysal, ihalenin iptali için hukuki yollara başvurduğunu açıkladı; devam eden davalara rağmen ilk duruşmada “ihalenin feshi” talebine ret kararı çıktı. Süreç istinaf ve Yargıtay aşamalarında devam edebilir.

Les Ottomans hakkında

Kuruçeşme’de Boğaz hattında yer alan yapı, aslen Muhsinzade Mehmed Paşa Yalısı olarak biliniyor. İhale dosyasında 3.236 m² parsel, 8.055 m² kapalı alan, 11 lüks oda (triplex/duplex süitler dahil), spa, kapalı havuz, sinema odası ve balo salonu gibi donatılar yer aldı. Açık artırmada başlangıç bedeline göre yaklaşık 4,5 kat daha yüksek bir teklif verildi ve satış kesinleşme sürecine girdi.

Ahu–Ünal Aysal ve otelin el değiştirmesi

Les Ottomans’ın restorasyonunu Ahu Aysal üstlendi; mülkiyet ve finansman süreçlerinde yıllar içinde farklı şirket yapılanmaları kullanıldı. Otel daha önce kredi süreçleri nedeniyle icra dosyalarına konu oldu ve son olarak 2025 Haziran’daki e-ihale ile el değiştirdi. Ünal Aysal, satış bedelinin gerçek değeri yansıtmadığını savundu ve hukuki mücadele başlattı.

Son durum

Satış: 30 Haziran’da 3,2 milyar TL’ye BLG Varlık Yönetim A.Ş. (Serdar Bilgili) aldı.

Hukuki süreç: İhalenin feshi taleplerinde ilk duruşmada ret çıktı; üst yargı yolları açık.

Operasyonel gelecek: Yeni sahibi, portföy yönetimi doğrultusunda tesiste yeniden konumlandırma planlayabilir; resmi operasyon planı kamuya açıklandıkça netleşir.