Batman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesine girerek 5’inci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, hastanenin 5’inci katında meydana geldi. Hastanede kimsesi bulunmamasına rağmen binaya giren A.Ç., iddiaya göre gözlerini bağladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

Zemine düşen genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Ç. kurtarılamadı. A.Ç.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.