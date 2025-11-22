Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten rahatsızlanan ve zehirlendiklerinden şüphelenilen hükümlülerin sayısı 123’e yükseldi. Hükümlülerin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olay, Ferizli ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi.

5 kişi hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. İlk aşamada yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen toplam 71 kişi ceza infaz kurumunun revirinde tedavi altına alındı, 5 kişi hastaneye sevk edildi.

Zehirlenme şüphesi ile revire başvuranların sayısı arttı

Zehirlenme şüphesi ile revire başvuranların sayısı arttı. Son olarak 123 hükümlünün, gıda zehirlenmesi şüphesi ile şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan hükümlüler tekrardan cezaevine sevk ediliyor.