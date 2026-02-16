Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sağlık sistemini suiistimal ederek devleti büyük bir mali zarara uğratan şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde görev yapan bazı doktorların bilgisinden bağımsız şekilde, sistem üzerinden gerçeğe aykırı reçeteler düzenlendiği bilgisi üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, organize bir şekilde hareket eden şüphelilerin kamu kaynaklarını haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandıkları ve bu yolla milyonlarca liralık bir vurguna imza attıkları belirlendi.

Başsavcılık koordinesinde şafak operasyonu

Dörtyol Devlet Hastanesi bünyesinde usulsüz işlemler yapıldığına dair gelen ihbarlar, yargı makamlarını teyakkuza geçirdi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek suç ağını çökertmeyi hedefledi.

Kamuda 2,6 milyon liralık büyük zarar

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, usulsüzlük boyutunun vahameti rakamlarla ortaya konuldu. Şüphelilerin, doktorların onayını almadan ve tıbbi bir gereklilik bulunmadan toplamda 1327 adet sahte reçete oluşturdukları saptandı. Bu hayali reçete işlemleri sonucunda, kamunun toplamda 2 milyon 665 bin 767 lira tutarında maddi zarara uğratıldığı resmi kayıtlara geçti. Devletin ilaç ve sağlık harcamaları kaleminden haksız kazanç elde eden bu yapının, tüm bağlantıları tek tek deşifre edildi.

Hastane ve eczane çalışanları gözaltında

Gerçekleştirilen operasyonel süreçte, suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişi emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 hastane personeli, 2 eczane işletmecisi ve 3 eczane çalışanının bulunduğu öğrenildi. Sağlık kuruluşları ile eczaneler arasındaki bu illegal köprüyü kuran şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.