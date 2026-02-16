Son Mühür- Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yer alan bir maden işletmesinde meydana gelen göçük hadisesi, bölgede büyük bir endişeye yol açtı. Yaşanan üzücü olayın ardından devletin ilgili birimleri hızla harekete geçerken, konunun hukuki boyutuna ilişkin ilk açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi. Bakan Gürlek, maden kazasıyla ilgili geniş kapsamlı bir adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık nezdinde çok yönlü tahkikat

Meydana gelen kaza sonrası Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla derhal soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, olayla ilgili iki ayrı Cumhuriyet savcısının özel olarak görevlendirildiğini ifade etti. Yargı makamları, kazanın meydana geliş şeklini ve varsa ihmalleri ortaya çıkarmak için tüm ayrıntıları titizlikle incelemeye aldı.

Bilirkişi heyeti teknik incelemelere başladı

Soruşturmanın teknik ayağını güçlendirmek ve kazanın bilimsel raporunu hazırlamak amacıyla alanında uzman isimlerden oluşan bir heyet kuruldu. Maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, göçüğün yaşandığı sahada teknik detayları analiz etmek üzere görevlendirildi. Hazırlanacak olan raporun, soruşturmanın seyrini belirlemede kritik bir rol oynaması beklenirken, sürecin şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor

Yer altındaki işçilere ulaşmak için yürütülen operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Gürlek, koordineli bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Göçük altından sağ olarak kurtarılan madenciye acil şifalar dileyen Gürlek, enkaz altında kaldığı bilinen diğer iki işçi için ise umutlu bekleyişin sürdüğünü belirtti. Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun bir tempo ve yüksek bir koordinasyonla yürüttüğü çalışmalar, bölgedeki zorlu şartlara rağmen kesintisiz olarak devam ediyor.

