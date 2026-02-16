DEM Parti çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdüren Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile hukukçu Özgür Faik Erol’dan oluşan özel bir heyet, İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Siyasi dengeler açısından önem arz eden bu ziyaretin ardından heyet üyelerinin adadan ayrıldığı bildirildi.

İmralı ziyareti sonrası ilk resmi bilgilendirme

Gerçekleşen bu stratejik temasın hemen ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından yazılı bir basın açıklaması yayımlandı. Parti genel merkezinden servis edilen metinde, heyetin ziyaret programını tamamlayarak geri döndüğü teyit edildi. Yapılan resmi bilgilendirmede; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’un adadaki temaslarının sona erdiği ve heyetin şehre dönüş yaptığı ifadelerine yer verildi.

Gözler yarın yapılacak kritik açıklamaya çevrildi

Milyonlarca kişinin odaklandığı görüşmenin içeriği ve ele alınan konu başlıklarına dair detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak DEM Parti, merakla beklenen ayrıntıların aktarılması için bir takvim belirledi.

Yapılan açıklamada, İmralı Heyeti'nin görüşmenin içeriği ve sonuçlarına dair kapsamlı bilgilendirmeyi yarın gerçekleştireceği vurgulandı. Yarın yapılması planlanan bu basın açıklamasıyla birlikte, adada gerçekleşen diyalogların detaylarının netlik kazanması bekleniyor.