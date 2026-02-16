ABD merkezli sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), bugün dünya genelinde geniş çaplı bir erişim kriziyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kullanıcının anlık bilgi paylaşımı ve iletişim için tercih ettiği platformda yaşanan bu aksaklık, dijital dünyada hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Kullanıcılar, öğleden sonra itibarıyla hesaplarına giriş yapmakta ve ana sayfadaki içerik akışını takip etmekte ciddi zorluklar yaşadıklarını rapor etmeye başladı.

DownDetector verileri krizin boyutunu ortaya koydu

İnternet üzerindeki dijital platformların ve web sitelerinin anlık durumlarını takip eden veri analiz merkezi DownDetector, X üzerindeki kesintiyi somut rakamlarla gözler önüne serdi. Paylaşılan istatistiklere göre, Türkiye saatiyle (TSİ) 16.00 sularında platformun teknik altyapısında ciddi bir dalgalanma gözlemlendi. Bu saat diliminden itibaren grafiklerde yaşanan dikey yükseliş, sorunun bölgesel değil, geniş ölçekli bir sunucu ya da altyapı probleminden kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Kullanıcı şikayetleri ve dijital etkileşimdeki duraklama

Platformun işleyişindeki bu ani kesinti, özellikle mobil uygulama ve web arayüzü üzerinden bağlantı kurmak isteyen bireyleri doğrudan etkiledi. Sosyal medya kullanıcıları, platformun yanıt vermemesi üzerine alternatif kanallardan şikayetlerini dile getirirken, X üzerindeki etkileşim trafiği de bıçak gibi kesildi. Sistemsel bir hatanın mı yoksa planlı bir bakımın mı bu duruma yol açtığı henüz netlik kazanmazken, kullanıcıların uygulama ekranlarında karşılaştığı "sayfa yüklenemiyor" ve "bağlantı hatası" gibi uyarılar, dijital topluluğun gündemine oturdu.

Teknik ekiplerin müdahalesi ve mevcut durum

Yaşanan bu teknik aksaklığın ardından, platformun yönetim katından veya mühendislik ekibinden konuya ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak dünya genelinde eş zamanlı olarak hissedilen bu tür erişim engelleri, genellikle merkezi sunuculardaki güncellemeler ya da veri tabanı senkronizasyon hatalarından kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar, dijital iletişimin ana damarlarından biri olan X’in ne zaman eski işlevselliğine kavuşacağını merakla beklerken, teknik ekiplerin arka planda sorunu gidermek adına yoğun bir mesai harcadığı tahmin ediliyor.

